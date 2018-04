Accoltella due giovani: arrestato 50enne

Fermato a Latte Dolce

Di: Redazione Sardegna Live

Questa mattina gli agenti della Sezione Volanti e della Squadra Mobile hanno arrestato un 50enne, di Sorso, con precedenti di polizia, per tentato omicidio.

I poliziotti, così come da loro riferito, sono intervenuti nel quartiere di Latte Dolce per una lite tra tre individui scaturita per futili motivi e culminata in un accoltellamento.

Le vittime, un 22enne e un 25enne, entrambi sassaresi, hanno riportato lievi ferite da taglio.

Il 50enne dopo l’aggressione ai due giovani si è dato immediatamente alla fuga, barricandosi all’interno della propria abitazione. Raggiunto dai poliziotti, dopo una breve mediazione, l’uomo si è convinto ad aprire il portone d’ingresso, ma avrebbe opposto comunque resistenza brandendo un oggetto metallico in direzione degli agenti.

Gli agenti sono comunque riusciti ad avere la meglio e ad arrestare l’uomo per il reato di tentato omicidio. Al termine delle formalità di rito, lo stesso è stato associato alla casa circondariale di Bancali a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.