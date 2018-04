Bastione di S.Remy, ‘violentato e sfregiato’ senza un perché. Le immagini shock

Il monumento della città, ancora tra le morse di transenne e lavori a metà, continuamente deturpato

Di: Alessandro Congia

Bastione di S.Remy. Vandalo, ovvero persona che, per puro istinto di violenza o per ignoranza, deturpa o distrugge beni pubblici o privati, opere artistiche.

Così descrive il fotografo cagliaritano, Bruno Murru il tumultuoso ‘lavoro’ dei vandali, orde di giovani che proseguono la loro incessante opera di distruzione e deturpazione tra basamenti di marmo delle panchine danneggiate o i pannelli di “protezione” in plexiglas perimetrali installati sulla terrazza panoramica della città, vigliaccamente pasticciate.

Amarezza e sconforto poi nel vedere ancora copiosamente metrature della zona ingabbiate per via de i lavori considerati da chiunque ‘lumaca: non è un bel biglietto da visita per turisti e croceristi che torneranno nella loro terra con sgorbi panoramici davvero deplorevoli di Cagliari.