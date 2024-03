Strada Sassari-Alghero, avanti con i lavori Anas

Soddisfazione del sindaco algherese Conoci e dell’ex primo cittadino Bruno

Di: Redazione Sardegna Live

Alghero-Sassari, avanti con i lavori. C'è l'aggiudicazione al raggruppamento temporaneo con mandataria l'Aleandri SpA per i lavori dei lotti 1 e 4 della nuova S.S. 291. Si tratta dell'ultimo atto che precede l'avvio definitivo delle opere nei tratti di strada ancora mancanti. Si procederà ora alla stipula del contratto e alla consegna dei lavori.

Il Lotto 1 della nuova S.S. 291 ricade interamente nel Comune di Alghero (provincia di Sassari), ha una estensione complessiva di circa 7,6 km. Tale primo lotto è costituito da due tratte di strada principali e dai relativi svincoli di connessione.

Il Lotto 4 rappresenta la bretella per il collegamento veloce di Alghero (in corrispondenza dello svincolo di Mamuntanas) con l’aeroporto di Fertilia. Consiste in un tratto di 3+200 km di strada di tipo “C1” – strada extraurbana secondaria di cui al DM 05/11/2001, con innesto alla S.P. 42 tramite intersezione a rotatoria. Il tracciato della bretella prevede lo scavalco della linea ferroviaria e del “Rio Sassu” attraverso due opere d’arte.

"L'intervento che più di tutti, insieme alla nuova circonvallazione di competenza comunale che presto vedrà l'apertura del primo tratto di viabilità (avviati i lavori al Carmine per la nuova rotatoria d'innesto col ramo sud), andrà ad incidere con ricadute positive sulla qualità della vità e la crescita economica degli algheresi e dell'area vasta" sottolinea il sindaco di Alghero, Mario Conoci, che non nasconde la soddisfazione e ringrazia per il costante impegno tutti gli enti coinvolti.

“L’azione instancabile di sollecito, di denuncia e di protesta, attuata con perseveranza negli anni, ha avuto il suo esito, finalmente. Sarà completata una vergognosa incompiuta” commenta, invece, l’ex sindaco algherese Mario Bruno. “Abbiamo reperito le risorse con la legge Sblocca Italia nel 2014, conservate negli anni, superate le resistenze in fase di VIA, ottenute tutte le approvazioni, compreso il parere definitivo del Consiglio dei Ministri che ha avocato a sé ogni decisione nel 2019, stimolato dal territorio. La strada Sassari-Alghero sarà completata, con la circonvallazione e la bretella per l’aeroporto. Ancora un grande grazie a tutti coloro che nelle istituzioni hanno collaborato al risultato. Un grazie sentito alle organizzazioni sociali e sindacali e ai cittadini che sempre hanno fattivamente supportato ogni iniziativa per un’arteria stradale fondamentale per il Nord Sardegna”.