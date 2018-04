Approvata la convenzione di segreteria con Uri e Banari

La ratifica è arrivata nel corso della seduta di Consiglio comunale che si è tenuto questa mattina

Di: Antonio Caria

Il Consiglio comunale di Siligo presieduto dal Sindaco Mario Sassu, ha approvato la nuova convenzione con i Comuni di Uri (capofila) e Banari per la segreteria comunale.

Il documento approvato nella seduta di questa mattina, prevede l’inizio della Convenzione dal primo maggio e la fine il 31 agosto del 2018. L’orario settimanale che il nuovo segretario eserciterà nei tre Comuni è stato stabilito in 18 ore (Uri) e 9 (Siligo e Banari).

«I giorni di lavoro – si legge nel testo – saranno concordati tra il Segretario e i Sindaci dei Comuni associati. In caso di concomitanza di impegni, si terrà conto delle obiettive necessità di ciascuno dei Comuni interessati. A tal fine il Segretario, potrà organizzare la propria attività con criteri di flessibilità, in accordo con i Sindaci dei tre Comuni, al fine di rendere il servizio in modo ottimale in rapporto alle esigenze che si dovessero presentare».

La ripartizione delle spese è stato stabilito nella quota del 50% (Uri) e 25% (Siligo e Banari) e saranno contabilizzati dal Comune capofila, che sarà anche la sede di Servizio dell’ufficio segreteria. Una convenzione che sostituisce quella con i Comuni di Banari e Martis.