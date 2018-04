Prevenzione e visite al Brotzu: 7 giorni di servizi gratuiti dedicati alla salute della donna

Ecco i dettagli dell’iniziativa promossa anche in via Peretti, a Cagliari

Di: Alessandro Congia

In occasione della H-Open Week sulla salute della donna, la SC di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale San Michele di Cagliari, (via Peretti), dedica la settimana dal 16 al 22 aprile alle donne, con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili.

Durante la settimana la struttura offrirà gratuitamente alle donne che prenoteranno al numero 070/539541, colloquio, visita ginecologia ed ecografia.

L’iniziativa è promossa da ONDA – Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna, che, attraverso il network Bollini Rosa, di cui fa parte anche l’Ospedale San Michele, offre gratuitamente alle donne servizi clinici, diagnostici e informativi.

L’Osservatorio anche per l’anno in corso ha premiato l’Azienda Ospedaliera G. Brotzu con due bollini rosa che individuano le strutture di eccellenza per i servizi dedicati alle patologie femminili.

Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.ondaosservatorio.it