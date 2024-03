Mangiano carne di tartaruga marina, morti 8 bambini e una donna

Oltre ai 9 morti anche 78 persone ricoverate per grave intossicazione

Di: Redazione Sardegna Live

Otto bambini e una donna sono morti dopo aver mangiato carne di tartaruga marina. È successo sull'isola di Pemba, nell'arcipelago di Zanzibar, in Tanzania, dove quel tipo di carne è considerata una prelibatezza. Almeno altre 78 persone sono state ricoverate in ospedale per grave intossicazione.

Secondo quanto riferito da Haji Bakari, medico del distretto di Mkoani, sulla base di test di laboratorio tutte le vittime avevano in comune l'aver consumato carne di tartaruga marina, che in rari casi come questo può provocare decessi per chelonitossismo, un tipo di intossicazione alimentare.

Una tragedia analoga era accaduta nel novembre del 2021, sempre sull'isola di Pemba, dove morirono per lo stesso motivo sette persone, fra cui un bambino di 3 anni.