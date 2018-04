Gdf, scoperti i falsi beneficiari di contributi per affitto e spese mediche

La lente di ingrandimento della Guardia di Finanza su Quartu e Selargius

Di: Alessandro Congia

Controlli incrociati, verifiche sui documenti presentati e mancanza dei requisiti. I Finanzieri hanno operato su Quartu e Selargius, dove alcuni cittadini hanno percepito i soldi dai rispettivi enti erogatori per rimborsi spese mediche e affitto ma non ne avevano diritto.

A Selargius un uomo ha presentato domanda per avere l’esenzione dalle spese mediche, ma non rientrava nei parametri del beneficio: 1731 euro l’importo non dovutogli mentre a Quartu è stata erogata la somma di 531 euro ad una persona per agevolazione sull’affitto ma non risultava in regola con la documentazione presentata.