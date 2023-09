Guardia di Finanza: Tenenza di Arbatax elevata al rango di Compagnia

La decisione di elevare il rango del Reparto è stata assunta dal Comando Generale delle Fiamme Gialle

Di: Arianna Zedda, foto repertorio

Si è svolta a Arbatax, questa mattina, una cerimonia militare per l’elevazione al rango di Compagnia della Tenenza della Guardia di Finanza, alla presenza del Comandante Regionale Sardegna della Guardia di Finanza, Gen. B. Claudio Bolognese, del Prefetto di Nuoro Giancarlo Dionisi e delle Autorità religiose, civili e militari provinciali e locali.

La decisione di elevare il rango del Reparto è stata assunta dal Comando Generale delle Fiamme Gialle, che ha rilevato una crescita d’importanza del contesto economico-finanziario di riferimento, con l’obiettivo di rendere ancor più rilevante la presenza della Guardia di Finanza nel territorio ogliastrino.

L’elevazione al rango di Compagnia da parte dell’Organo di Vertice è scaturita dalle "mutate esigenze operative del Corpo dovute alla sempre più importante realtà economico-finanziaria della circoscrizione di servizio delle Fiamme Gialle ogliastrine, dai considerevoli risultati ottenuti negli ultimi anni e, non da ultimo, dalla necessità di adeguati rapporti istituzionali con gli altri Organi, Enti e Autorità cittadine presenti sul territorio", si legge nella nota.

La Compagnia "saprà rappresentare un insostituibile punto di riferimento per l’intera comunità locale, a beneficio del sostegno e del rilancio dell’economia di un territorio sano, il cui tessuto sociale ed economico, deve essere in ogni modo salvaguardato - conclude il comunicato. - Dopo un brindisi augurale e un personale ringraziamento rivolto a tutte le Autorità e agli ospiti per la loro sentita partecipazione alla cerimonia, il Gen. B. Claudio Bolognese, ha augurato al Comandante e ai militari dell’istituenda Compagnia di Arbatax, i migliori auspici per il nuovo e prestigioso ruolo".