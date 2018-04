Piazza Costituzione, caos parcheggi: “I maleducati dello spritz serale”

Accade ogni sera, con auto ‘sistemate’ tra zebrature e aree pedonali

Di: Alessandro Congia

Cagliari, Piazza Costituzione. Un aperitivo prima di cena? Sì, però l'auto la parcheggio di fronte a me.

C’è la Classe A, l’Audi, la Bmw cabrio, poi ancora la X5 e pure una micro car. Gli intrepidi clienti dell’Antico Caffè o dei locali antistanti al cantiere oggetto dei lavori per il rifacimento della zona Bastione, non demordono. Il ‘tocca e fuga’ dell’aperitivo serale si protrae anche per il secondo giro di spritz o prosecco: peccato che quell’area però è già di per se abbastanza caotica, nella zebratura ci parcheggia a sbafo un po’ chiunque e inevitabilmente gli automobilisti ‘dispettosi’ sostano senza pensarci.

Al primo giro di controllo dei vigili urbani accade un fuggi fuggi generale, ma dura poco: il Senso Civico (proprio come la fan page di Fb che denuncia questa triste abitudine), manca proprio nella mentalità dei più. Sono in tanti sui post di replica a lamentare la mancanza di parcheggi, altrettanti ad affermare che manca proprio l’atteggiamento di rispetto e di educazione: basterebbe parcheggiare in altre aree più lontane, ma si sa che il cagliaritano è fin troppo “copione”, i canonici cinque minuti per un caffè a volte si perdono di vista troppo frequentemente.

AREE PEDONALI E SOSTA VIETATA. Accade quasi ogni giorno, stessa ora, modus operandi “aperitivo” stile Milano, (dove la movida pre-notturna è solo un tantino più rispettosa e usa la bici o le proprie gambe sapendo di essere più scrupoloso), solo che peccato qui siamo a Cagliari, dove troppo spesso percorrere duecento metri sostando il mezzo a pagamento o nel sottopiano dell’ex Unione Sarda diventa a quanto pare un’apocalisse per pochi rispettosi del codice della strada.

ALCUNI COMMENTI. “E pensare che ci sono degli allocchi come me che parcheggiano a 300m in viale Regina Elena... A pagamento pure! E ancora “Dalle immagini si capisce che ci vorrebbero dei parcheggi che ora erroneamente non ci sono. Sarebbe una buona idea crearne al più presto” . Ma c’è anche Sergio, giovane sestese emigrato per lavoro, che esordisce: “Quel genere di persone non sopravvivrebbe un solo minuto qui in Australia ...qui per una cosa simile vieni multato immediatamente per centinaia di dollari rimorchiato via l'auto e il tutto con poche chiacchiere da parte degli agenti che sono assolutamente inflessibili”.