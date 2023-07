Malore per il caldo, 71enne muore in auto a Quartu

Il veicolo è andato a sbattere contro un altro in sosta

Di: Redazione Sardegna Live

Tragedia nel pomeriggio nei parcheggi del centro commerciale Le Vele, tra Quartu e Quartucciu. Un uomo di 71 anni, Giuseppe Piras, nato a Teulada ma residente a Quartu San’Elena ha perso la vita dopo aver accusato un malore, forse provocato dal caldo torrido, mentre si trovava al volante della sua auto.

L’uomo si trovava a bordo della sua auto nei parcheggi del centro commerciale: dopo aver messo in moto ha accusato una fitta al petto e ha perso il controllo finendo contro un'auto in sosta. Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto di un'ambulanza del 118 e dei carabinieri della stazione di Selargius. I medici hanno tentato in tutti i modi di rianimare il 71enne, ma non c'è stato nulla da fare.