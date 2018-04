Carabinieri: il sottotenente Giuseppe Maio è il nuovo comandante del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Nuoro

Ha ricoperto numerosi incarichi nell’Isola, distinguendosi quale Comandante delle Stazioni di Irgoli, Mamoiada, Nuxis, Burgos, Bono e Orosei.

Di: Redazione Sardegna Live

Da oggi il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Nuoro ha un nuovo Comandante. È il Sottotenente Giuseppe Maio che, già Comandante della Stazione di Nuoro, è stato promosso a Sottotenente al termine della frequenza del 1° Corso Informativo per Ufficiali del Ruolo Straordinario dei Carabinieri.

Di origini siciliane, il Sottotenente Maio ha ricoperto numerosi incarichi nell’Isola, distinguendosi quale Comandante delle Stazioni di Irgoli, Mamoiada, Nuxis, Burgos, Bono, Orosei e in fine della Stazione di Nuoro. Per quest’ultimo incarico, in occasione del bicentenario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri, l’Ufficiale è stato premiato nel 2014 a Roma, nell’ambito delle solenni celebrazioni tenutesi nella Capitale.

Il Sottotenente Maio, arruolatosi 34 anni fa, è stato insignito della Medaglia Mauriziana, conferita per 10 lustri di carriera militare, della Medaglia di lungo comando, essendo stato impiegato sempre nel ruolo di Comandante di reparto e in particolare di Comandante di Stazione, incarico per il quale gli è stata conferita specifica onorificenza.

Nell’arco della sua pluriennale attività di servizio, ha partecipato ad importanti indagini di Polizia Giudiziaria nella lotta ai sequestri di persona, su efferati omicidi, sul traffico di sostanze stupefacenti, sulle rapine in danni di istituti di credito, ricevendo encomi ed elogi per le brillanti attività portate a termine.