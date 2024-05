Avis Bonorva: solidarietà, compagnia e buon cibo nell’antico borgo di Rebeccu

“Doniamo al borgo”: domenica 19 maggio il pranzo e la passeggiata ecologica dopo la donazione del sangue

Di: Alessandra Leo

Una giornata all’insegna della solidarietà, dell’amore nei confronti del prossimo, ma anche della convivialità e del divertimento. Domenica 19 maggio, a Rebeccu, borgo medievale a circa 6 chilometri da Bonorva, si svolgerà dalle ore 8 alle 13 la raccolta del sangue organizzata dalla sezione Avis di Bonorva.

Saranno presenti non solo donatori Avis, ma anche tante famiglie con bambini che amano trascorrere una giornata all’aria aperta nell’antico e affascinante borgo circondato dal verde e dai siti archeologici.

L’evento, denominato “Doniamo al borgo”, prevede la consueta donazione del sangue a cui seguirà il pranzo sociale offerto dalla sezione Avis in collaborazione con i Fedales 1974. Dopo aver gustato l’ottimo pasto, si potrà fare una fresca e rilassante passeggiata ecologica. Previsti anche tanti giochi per intrattenere i più piccoli e tanta musica per cantare, ballare e divertirsi assieme.

“Da inizio anno abbiamo raccolto circa 150 sacche di sangue, più del doppio rispetto a un anno fa nello stesso periodo, siamo molto soddisfatti ma l’obiettivo rimane quello di fare sempre di più, considerata l’emergenza data dalla carenza di sangue in Sardegna - afferma ai microfoni di Sardegna Live il presidente della sezione Avis di Bonorva, Angelo Solinas. - Domenica 19 maggio la nostra sezione offrirà le borse di studio a due studenti donatori di Bonorva. Sensibilizzare i giovani diventa sempre più importante, per questo ci impegniamo costantemente in modo da organizzare eventi all’aria aperta e in allegria, invitando anche scolaresche e spiegando a chi rappresenta il nostro futuro quanto sia importante per tutti donare”, conclude il presidente.