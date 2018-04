Il sindaco di Ottana: “Siamo pronti a dimetterci. Le zone interne stanno morendo e tutto questo sta avvenendo nel silenzio”

"Abbiamo mandato una lettera al presidente Pigliaru e chiediamo una serie di misure per far ripartire l'area, in assenza di risposte andremo via"

Di: Ansa

Ottana, paese simbolo dell'industria del centro Sardegna, vive una crisi drammatica ormai da tempo e il sindaco del paese Franco Saba e la sua maggioranza minacciano le dimissioni in assenza di risposte per il territorio.

"Stiamo valutando la possibilità di andare lasciare gli incarichi, d'altronde non abbiamo nessuno strumento per dare risposte alla disoccupazione dilagante dopo la chiusura dell'industria qui a Ottana - ha detto all'ANSA il primo cittadino -. A metà della prossima settimana abbiamo un incontro di maggioranza per capire il da farsi in base alle risposte che noi stessi otterremo dalle istituzioni più in alto di noi: abbiamo mandato una lettera al presidente Pigliaru e chiediamo una serie di misure per far ripartire l'area, in assenza di risposte andremo via".

"Le zone interne stanno morendo - prosegue Saba - e tutto questo sta avvenendo nel silenzio. In pochi anni qui sono stati cancellati centinaia di posti di lavoro dalla Legler, a Ottana Polimeri a Ottana Energia, per non parlare delle altre imprese che hanno chiuso prima. Noi sindaci di questi territori abbiamo due strade: o dimetterci tutti o mettere in atto una lotta dura che parta da qui per arrivare a Cagliari e a Roma. La prossima settimana potremmo veramente lasciare tutto e andarcene".