Approvato il programma triennale delle opere pubbliche

Tra gli interventi previsti, la riqualificazione del centro storico e la salvaguardia del fronte franoso di Monte Pelao

Di: Antonio Caria

Nella seduta consiliare, l’Amministrazione comunale di Bessude ha approvato il programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020.

Per quanto riguarda il primo anno, gli interventi previsti riguardano i lavori di completamento del centro di raccolta comunale (75mila euro), la riqualificazione del Centro storico (289mila 500), la salvaguardia del fronte franoso di Monte Pelao (38mila 147,20) la messa in sicurezza del Centro sociale (980mila), la messa in sicurezza di casa Pala (500mila), di casa Chessa (250mila), del canale tombato delle acque bianche che attraversa il centro abitato (980mila) e del cimitero (75mila).

Per quest’ultimo sono previsti anche dei lavori di ampliamento e riqualificazione. Completano il quadro annuale, la progettazione e realizzazione di micro reti intelligenti nel Centro Sociale, in base al Por Fesr Sardegna 2014/2020 ella deliberazione della Giunta regionale numero 63/19 del 25 novembre 2016 (61mila 503,60 euro).

Al secondo anno, previsto lo sviluppo delle reti di distribuzione del metano in base alla delibera della Giunta regionale numero 33/20 del 5 settembre 2007 (31mila 119 euro), la riqualificazione dell’abitato (60mila), il restauro della casa Chessa (70mila) e i lavori di recupero e riqualificazione energetica nei locali comunali (100mila).

Tra gli interventi inseriti nel terzo anno, la riqualificazione dell’area archeologia Enas de Cannuja (150mila euro).