Roberto Marras: “Situazione tranquilla a Bessude”

Il primo cittadino: “Il nostro migliore alleato è il nostro comportamento”. Domani nuova sanificazione delle strade

Di: Antonio Caria

“Gentili compaesani di Bessude, penso sia ormai di dominio pubblico del caso di positività al coronavirus nel comune di Banari nostro vicino, qui la situazione è calma, c'è un controllo e una vigilanza continua della compagnia barracellare, carabinieri e agenti forestali, i vari protocolli di sicurezza ed emergenza sono stati attivati, se tutti fanno la loro parte e ci si comporta responsabilmente possiamo stare tranquilli”.

A sottolinearlo è stato, in una nota, il Sindaco di Bessude Roberto Marras che aggiunge: “L'amministrazione ha disposto per giovedì 26 marzo, domani, una nuova sanificazione delle strade, di cui potete avere più ragguagli dal precedente post o dal sito istituzionale del comune. Chiedo la vostra collaborazione affinché tutto vada per il meglio”.

”Io sono costantemente in contatto con i miei colleghi sindaci, sia dell'unione del Meilogu, sia a livello regionale, oltre che con le istituzioni preposte, per poter informare tempestivamente delle notizie o provvedimenti che si dovessero rendere necessari. Informo inoltre – ha concluso il primo cittadino – che sono iniziate oggi le consegne di mascherine di protezione dalla ditta di Bonorva il Ghiro, sono ancora poche, ma confidiamo di poterle avere per tutta la popolazione in pochi giorni, le stesse saranno distribuite man mano che arrivano con modalità di priorità, malati, anziani, assistenti, e così via. Non abbiamo grandi mezzi, ma il nostro migliore alleato è il nostro comportamento”.