Scout Agesci Quartu 3, raccolta alimentari: “Così aiutiamo chi ha bisogno"

La raccolta alimentare porta a porta

Di: Alessandro Congia

Venerdì 30 marzo dalle ore 9.30 alle 18.00 nelle vie vicine alla Basilica di Sant'Elena a Quartu. Punto di raccolta nei locali dell'Oratorio Sant'Elena in via Eligio Porcu 110.

Venerdì 30 marzo 2018 dalle ore 09.30 alle 18.00, i Rover e Scolte della Branca R/S "Ad Astra" del Gruppo Scout AGESCI Quartu 3 organizzano una raccolta alimentare porta a porta - nelle vie più vicine alla Basilica di Sant'Elena Imperatrice - da destinare ai poveri della città. L'iniziativa si rinnova per il quarto anno consecutivo grazie alla collaborazione con la Basilica di Sant'Elena Imperatrice.

Cosa si può donare. I cittadini potranno donare prodotti in scatola (tonno, carne, legumi, pelati, mais, etc); prodotti confezionati (latte a lunga conservazione, biscotti, sughi, dati, marmellate, etc); prodotti per i bambini (omogenizzati, pappe, pannolini); prodotti per l'igiene personale e per le casa.

Le vie della raccolta. Le vie interessate alla raccolta saranno via Zara, Diaz, Milano, Genova, Dante, E.D'Arborea, Messina, Barletta, Ssardegna, Amendola, Eligio Porcu, Regina Margherita, Bologna, Angioy, Spano, Buozzi, Corsi, Regina Elena, La Marmora, V.Veneto, Carducci, san Giuliano, Basciu, Parrocchia, Bonaria, Roma, Bergamo, Trento, Cavour, Garibaldi e via XX Settembre.

Punto raccolta. Negli stessi orari, gli R/S (ragazzi e ragazze dai 16 ai 21 anni) attiveranno il punto di raccolta delle derrate alimentari nei locali dell'Oratorio Sant'Elena in via Eliglio Porcu 110 per permettere a tutti i cittadini quartesi, anche a quelli non interessati dalla raccolta porta a porta, di donare generi di prima necessità. Social. La giornata sarà seguita dalle pagine facebook "Gruppo Scout AGESCI Quartu 3" e "Branca RYS Ad Astra".