Celebrato il precetto pasquale interforze

Il solenne momento religioso è stato officiato da Sua Eccellenza Monsignor Mosè Marcia

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri mattina, presso la cattedrale di Santa Maria delle Neve di Nuoro, è stata celebrata la Santa Messa di Precetto Pasquale per tutte le Forze armate e di Polizia della Provincia.

Il solenne momento religioso, officiato da Sua Eccellenza Monsignor Mosè Marcia, insieme a tutti i Cappellani delle Forze armate e di Polizia, si è svolto alla presenza del Prefetto di Nuoro, la Dottoressa Carolina Bellantoni, del presidente del consiglio comunale Fabrizio Beccu, del Questore e dei Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e di una nutrita rappresentanza di tutte le Forza armate e di Polizia, assieme ai loro familiari, nonché di una rappresentanza in congedo aderenti alle molteplici sezioni territoriali.

È stato quindi un momento scevro da fasti e formalismi, che ha avuto l’importante senso di far stringere insieme militari e famiglie, in vista della prossima festività pasquale, celebrando in modo significativo, ma al tempo stesso semplice e fedele alle tradizioni, il precetto pasquale.

La funzione religiosa ha voluto essere un segno tangibile della vicinanza della Chiesa Cattolica ai suoi fedeli in armi e dell’Ordinariato Militare per tutti coloro che in divisa, giornalmente, svolgono il loro dovere mettendosi al servizio della collettività