I Nomadi in concerto a Tula, è la prima tappa in Sardegna del tour 2018

Il concerto nell'ambito dei festeggiamenti in onore di Sant'Elena

Di: Redazione Sardegna Live

I Nomadi sono pronti a sbarcare in Sardegna per la prima tappa isolana del Tour 2018. Appuntamento a Tula alle ore 22 del 19 maggio con un grande concerto che sarà l’evento di punta del calendario dei festeggiamenti in onore della patrona Sant’Elena.

La manifestazione, organizzata dal Comitato di Sant’Elena 2018, si terrà presso il campo sportivo del paese con ingresso gratuito. I Nomadi, che festeggiano i 55 anni di attività, sono uniti alla Sardegna da un forte legame costruito nel tempo. Quella di Tula sarà una nuova occasione di incontro e condivisione all’insegna della musica, della festa e del divertimento.