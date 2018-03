Autodeterminatzione sostiene la manifestazione dell’assemblea femminista “Non una di meno”

"Le nostre attiviste e le nostre rappresentanti saranno in piazza"

Di: Redazione Sardegna Live

AutodetermiNatzione sostiene e appoggia la Manifestazione dell’8 marzo organizzata dall’Assemblea femminista NonUnaDiMeno Cagliari. Abbraccia le ragioni dello sciopero riconoscendo il valore dello stare nelle piazze e la necessità di creare spazi di visibilità e parola per le donne. Condivide le elaborazioni prodotte sui temi specifici affrontati dal Piano Antiviolenza e quanto riferito al territorio della Sardegna.

"AutodetermiNatzione - fanno sapere - rispetta la scelta di non coinvolgere partiti o sigle politiche nella manifestazione, e ne comprende le ragioni. Per questo motivo le nostre attiviste, le nostre rappresentanti saranno in piazza ma manifesteranno come singole persone e non come esponenti de Su Carrabusu".