All'Unione dei Comuni del Meilogu la delega per la Protezione Civile

Unanime la decisione dei 13 Comuni aderenti. Impegnati 250mila euro per l'acquisto di 6 fuoristrada

Di: Antonio Caria

Sarà in mano dell'Unione dei Comuni del Meilogu la delega per Protezione Civile. La decisione è stata presa, in maniera unanime, dai 13 Comuni aderenti (Banari, Borutta, Bonorva, Bonnanaro, Giave, Cossoine, Pozzomaggiore, Siligo, Bessude, Cheremule, Semestene, Torralba e Thiesi).

Un importante passo in avanti che mette in risalto, ancora una volta, la compattezza dei 13 primi cittadini per la salvaguardia e il benessere di questa zona del Nord Sardegna.

Già nella scorsa estate, l'Unione dei Comuni del Meilogu aveva pubblicato un avviso pubblico per il reclutamento di volontari destinati al Gruppo Intercomunale dei Volontari di Protezione Civile. Sempre per quanto riguarda la stessa Protezione Civile, erano stati stanziati dalla stessa Unione 610mila euro, ripartiti a ogni singolo Comune, per le attività connesse.

Inoltre, nei giorni scorsi, sono stati impegnati 250mila euro nell'ambito del programma per il potenziamento del reparto macchine della Protezione Civile. Si tratta di 6 fuoristrada (Isuzu Dmax 4x4 con motori diesel da 1900 cc 164 cv) che portano a 10 il numero dei pick-up completi di blitz antincendio.

Soddisfatto il presidente Salvatore Masia: «sono iniziative importanti dal punto di vista finanziario e dimostrano il grande impegno profuso dall'amministrazione per avviare le attività di Protezione civile. Queste sono percorsi decisionali e acquisti propedeutici all’avvio delle attività del Nucleo dei volontari per fornire agli stessi una struttura operativa nel nostro territorio e attrezzature moderne e affidabili».