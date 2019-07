"Tour Nazionale del Mejlogu”, il 20 e 21 luglio la quinta edizione

L’appuntamento, promosso dal Vespa Club Meilogu, vedrà presenti anche motociclisti in arrivo da Novara, Orvieto, Rovereto e San Marco in Lamis

Di: Antonio Caria

Si terrà sabato 20 e domenica 21 luglio, la quinta edizione del "Tour Nazionale del Mejlogu" organizzato dal Vespa Club Meilogu associato al Vespa Club Italia.

"Siamo felici che il nostro club stia crescendo ogni anno (all'inizio 30 iscritti per arrivare oggi ad averne circa 80) – racconta entusiasta il presidente Antonio Piredda – tutto è nato grazie alla collaborazione degli amici di Thiesi, Ittiri, Banari, Pozzomaggiore e dintorni ed è per questa ragione che non è solo il Vespa Club di Thiesi ma di tutto il Meilogu. Proprio per questo motivo ogni anno cambiamo il punto di partenza e arrivo perché è giusto dare, in questa due giorni intensa, rilevanza a tutto il territorio, visitando non solo i paesi ma raggiungendo in Vespa, uno dei simboli più romantici e storici del design italiano, tutte le meravigliose peculiarità culturali del Meilogu e del Coros".

Le tappe di quest’anno saranno, nella giornata di sabato, il Nuraghe Santu Antine di Torralba e la necropoli di Mandra Antine di Thiesi mentre domenica, passando per Su Padru di Thiesi, si andrà ad Ittiri dove si sta svolgendo l'Ittiri Folk Festa, la chiesa della Madonna di Cea di Banari, Siligo, Bessude per poi tornare a Thiesi.

In crescita, anche, la partecipazione dei club d’oltremare: in questa edizione saranno presenti i vespa club di Novara, Orvieto, Rovereto e San Marco in Lamis (FG).