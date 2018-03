Impresario infedele: da 2 anni non consegna le buste paga a tre dipendenti

Tra le irregolarità scoperte dalle Fiamme Gialle anche il mancato versamento dei contributi

Di: Alessandro Congia

Non avrebbe consegnato le buste paga a tre dipendenti, con la palese inadempienza del versamento di contributi previdenziali e fiscali per quasi due anni. Così un imprenditore del Sulcis è finito nei guai a seguito di un’accurata indagine degli ispettori della Tributaria della Guardia di Finanza di Cagliari.

Uno dei lavoratori aveva un contratto part-time ma svolgeva l’orario di lavoro a tempo pieno. Per il libero professionista sono scattate numerose sanzioni tra i 1000 e il 6.000 euro, oltre alla segnalazione agli Enti competenti per il recupero dei contributi non versati.