Evasione fiscale, le Fiamme Gialle individuano un professionista cagliaritano

Complessivamente l'uomo aveva occultato 174mila euro

Di: Alessandro Congia

Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme Gialle di Cagliari hanno condotto una verifica fiscale nei confronti di un libero professionista che opera nel settore delle consulenze di natura ambientale.

L’azione dei finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi delle disposizioni tributarie vigenti ai fini delle Imposte Dirette e dell’I.V.A. degli ultimi cinque anni.

All’esito dell’attività di verifica, è stato appurato che l’uomo ha gestito le attività lavorative in osservando la normativa civilistico-fiscale, con irregolarità contabile, fiscale, mancati versamenti dei tributi. Le operazioni di servizio, quindi, hanno consentito di constatare la sottrazione di ricavi per complessivi 173.895,66 euro e un’evasione iva per oltre 37.000 euro