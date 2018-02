Cane ucciso a fucilate: la proprietaria chiede giustizia

Indagano i carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri pomeriggio, i Carabinieri di Perdasdefogu, su denuncia di una ragazza del posto, sono intervenuti in località "Su Cungiau De Is Morus", dove hanno trovato la carcassa di un cane Labrador ucciso con un colpo di fucile caricato a pallettoni.

E’ stata la proprietaria dell’animale, la stessa che si è poi rivolta ai miliatri, a trovarlo senza vita in una campagna vicino alla sua casa.

Nel corso del sopralluogo effettuato con l'ausilio di un medico veterinario dell'Asl di Lanusei, il Comandante della Stazione, Benedetto Ricciotti Pilia, ha accertato che la morte è stata causata dall'esplosione di un colpo di fucile calibro 12 a pallettoni, sparato a breve distanza. Sono in corso accurate indagine per riuscire a risalire all'autore dell'uccisione. I militari hanno aperto un'attività investigativa per il reato di uccisione di animale.