Carnevale di Sardegna: ecco i vincitori del concorso #acarnevaleogniscattovale

1.623 le foto che hanno partecipato al Contest

Di: Redazione Sardegna Live

Sono state 1.623 le foto che hanno partecipato al concorso #acarnevaleogniscattovale lanciato dalle pagine Instagram @shotz_of_sardegna e @shotz_of_italia.

Il contest, iniziato il 16 gennaio con l’apertura del Carnevale in Sardegna, è terminato domenica scorsa, 18 febbraio. “Scegliere la migliore è stato difficile, soprattutto quando le foto si rivelano una più bella dell'altra”, hanno commentato gli organizzatori Pamela Cinus e Antonio Cotza.

I riconoscimenti sono stati consegnati ai primi tre classificati.

1°POSTO. Sul gradino più alto del podio troviamo Dario Sequi, lo scatto ritrae una meravigliosa amazzone della Sartiglia di Oristano.

2° POSTO. Riccardo Atzori conquista il secondo posto in classifica. La foto ritrae un momento dell'apertura del Carnevale di Ottana, le cui maschere sono sos Boes e sos Merdules.

3° POSTO. Con questo scatto che diffonde tanta dolcezza, Pierpaolo Dore si aggiudica il terzo posto. Il piccolo rappresenta il Carnevale tradizionale di Mamoiada.

GLI ORGANIZZATORI. “Ci teniamo a ringraziare lo Studio foto digital Sassari che ha messo in palio la stampa della foto vincitrice, lo studio Makokko di San Sperate che ha messo in palio per i vincitori le magliette e vari gadget, e tutto lo staff di Sardegna Live che fin dalla prima stesura del contest ci ha sostenuto e mostrato totale disponibilità. Ringraziamo inoltre tutti i partecipanti al contest. Attrus annus lo staff di @shotz_of_sardegna e @shotz_of_italia".