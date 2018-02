Problemi di elettricità nella parte bassa del paese. Il Comunicato dell’Amministrazione Comunale

Di seguito, pubblichiamo la nota stampa dell’Amministrazione Comunale di Bonnanaro circa i problemi elettrici che si riscontrano in alcune zone del paese.

Di: Antonio Caria

«A tutti i cittadini di Bonnanaro: a causa del maltempo e delle cattive condizioni della rete di illuminazione pubblica, si è verificato un importante guasto alla centralina che fornisce energia alla parte bassa del paese. L'ENEL ha garantito un sollecito intervento, ma temo che ancora per questo fine settimana ci saranno disagi per la popolazione. Ci scusiamo in anticipo e speriamo che i problemi vengano risolti al più presto».