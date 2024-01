Selargius, auto Enel rubata e incendiata: individuato terzo responsabile

Gli altri due denunciati sono un dipendente della società e la sua fidanzata

Di: Redazione Sardegna Live

È stato individuato e denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per concorso in danneggiamento a seguito di incendio e furto aggravato, il terzo uomo, che mancava all'appello, per quanto riguarda un Fiat Doblò dell' Enel, rubato e incendiato lo scorso 18 febbraio. Si tratta di un ventisettenne di Villaspeciosa, disoccupato, noto alle forze dell'ordine.

Quella mattina, alle prime ore dell'alba, presso il centro di addestramento di Quartucciu della nota società che gestisce le forniture di energia elettrica, era stata scoperta l’auto in fiamme.

Nella notte precedente, tre individui si erano introdotti all'interno degli uffici della società, avevano rubato due grossi monitor e si erano poi allontanati a bordo di un mezzo sottratto nel cortile. Grazie anche alle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza interno, i Carabinieri erano riusciti ad individuare tre persone di cui 2 individuate e denunciate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari. Si trattava di un 24enne dipendente della stessa società e della sua fidanzata. Avevano messo in vendita i monitor su un noto sito di commercio online ed era stata la donna a provvedere a tale adempimento.

Il terzo non aveva ancora un'identità, ma i Carabinieri ci si sono messi d'impegno e, lavorando sui tabulati telefonici, erano emersi alcuni conoscenti degli indagati e alla fine uno di questi è stato riconosciuto nella propria fisionomia dalle foto che lo riprendono e dai militari dell'Arma che sono andati a conoscerlo di persona.