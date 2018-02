Borore punta sulla cultura: lunedì 26 presentazione del libro "Dall'archeologia alla archeosofia"

Stefano Nurra: “Vogliamo continuare e possibilmente migliorare quanto fatto l'anno passato”.

Di: Redazione Sardegna Live

Continuano a Borore gli eventi culturali organizzati dalle Associazioni ‘Amici del Libro’ e ‘Uomo Natura Energia’, in collaborazione con il Comune e la Cooperativa ‘Studio e Progetto 2’.

Dopo il successo dell’anno scorso, anche per il 2018 il centro del Marghine ospiterà una serie di incontri culturali. Si inizierà lunedì 26 febbraio, alle ore 18, presso la biblioteca comunale di via Don Milani, con la presentazione del libro “Dall'archeologia alla archeosofia" di Mauro Aresu e Raimondo Altana.

“Nonostante la crisi – spiega il presidente dell'Associazione Amici del Libro di Borore, Stefano Nurra, stiamo cercando di animare la comunità con iniziative culturali. Il 2017 è stato un anno positivo per noi. Siamo riusciti ad organizzare tanti incontri. Per un paese come Borore investito in pieno dalla crisi, dopo la chiusura dell'industri tessile e non solo, sono risultati lusinghieri perché il pubblico ha risposto positivamente”.

“Vogliamo continuare – dice con entusiasmo il presidente Nurra - e possibilmente migliorare quanto fatto l'anno passato”.