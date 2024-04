Gigi Riva: vita, aneddoti e curiosità in un libro sulla leggenda del Cagliari

Scritta a quattro mani da Umberto Oppus e Mario Fadda, l’opera verrà distribuita dal prossimo 3 maggio

Di: Alessandra Leo

Con la celebrazione per i 54 anni dallo storico ed epico scudetto del Cagliari, ieri 12 aprile si è svolta nel capoluogo sardo la presentazione del libro “Gigi Riva, il campione, l’amico, il mito”.

L’opera, scritta a quattro mani da Umberto Oppus e Mario Fadda e pubblicata da Carlo Delfino editore, verrà distribuita dal prossimo 3 maggio.

In poco meno di due mesi, sono state raccolte settanta (proprio per rimarcare l’anno indimenticabile della vittoria) testimonianze di persone che hanno conosciuto la leggenda del Cagliari per raccontare non solo il mito, ma anche tanti aneddoti, ricordi e curiosità, dai suoi cibi preferiti a pranzi e cene assieme nelle varie città del mondo, in modo che chiunque possa conoscere la persona che è stata.

“Le sue gesta sono conosciute da tutti, ma i suoi lati più umani meritano di essere resi noti per ricordare per sempre un mito che si è talmente affezionato alla Sardegna da scegliere di rimanere nell’isola che l’ha accolto per tutta la vita e come luogo di sepoltura”, afferma Umberto Oppus ai microfoni di Sardegna Live.

Una presentazione significativa che ha vantato la presenza di ex campioni rossoblù che vivono ancora nell’Isola, proprio come aveva scelto di fare con gioia il mitico Gigi, scomparso lo scorso 22 gennaio e che sicuramente si è goduto l’evento assieme ai suoi ex compagni di gesta del calcio, anch’essi andati via dalla vita terrena ma che continueranno a vivere nei cuori dei tifosi e non solo.