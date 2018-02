Inaugurata questa mattina la 'Casa della Salute': investimento da 670 mila euro

Presente il presidente della Regione, Francesco Pigliaru

Di: Redazione Sardegna Live

Taglio del nastro, questa mattina, per l’avvio ufficiale dell’attività a regime della Casa della Salute di Fluminimaggiore. Rimessa a nuovo con un investimento di 670 mila euro, nella struttura operano insieme medici di medicina generale, specialisti ambulatoriali, medici di continuità assistenziale, gli operatori del servizio di Diabetologia, della Salute mentale, infermieri ambulatoriali, domiciliari, di comunità e il Consultorio familiare e, a breve, pneumologo e chirurgo. All’apertura ufficiale, questa mattina, il presidente della Regione, Francesco Pigliaru, gli assessori della Sanità e degli Enti locali, Luigi Arru e Cristiano Erriu, il direttore generale dell’Ats, Fulvio Moirano, con il sindaco Ferdinando Pellegrini, consiglieri regionali e parlamentari del territorio.

“Le case della salute sono un tassello essenziale del disegno che abbiamo impostato per migliorare la sanità della Sardegna” ha detto il presidente Francesco Pigliaru. “Mi aspetto – ha continuato - che queste case della salute siano connesse digitalmente con gli ospedali e che il paziente possa esser collegato con il miglior medico di quella specialità per consentire alle case della salute di offrire un servizio sempre migliore su tutto il territorio regionale".

“Con l’apertura di questa nuova struttura – ha detto il direttore generale dell’Ats, Fulvio Moirano, - abbiamo inserito un altro importante tassello nel nostro sistema di assistenza nell’ambito del Distretto socio sanitario di Iglesias ed in particolare per i cittadini dei Comuni di Fluminimaggiore e Buggerru. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per rendere possibile l’apertura di questa nuova realtà che si integra perfettamente nel modello di riorganizzazione della rete ospedaliera, garantendo fondamentali servizi utili anche al fine di prevenire ricoveri inappropriati oltre che la corretta presa in carico dei pazienti al momento delle dimissioni ospedaliere”.