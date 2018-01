A Macomer è tempo di Carrasegare: sabato la sfilata delle maschere tradizionali

Ospite della manifestazione la maschera trentina Krampus

Di: Redazione Sardegna Live

C’è grande attesa per la sfilata delle maschere tradizionali in programma per sabato prossimo, 27 gennaio, nel centro storico di Macomer. Il ‘Carrasegare in Macumere’ è diventato negli anni un grande appuntamento, atteso non solo da tutta la comunità, ma anche dai numerosissimi visitatori che ogni anno si uniscono alla festa.

Un evento organizzato dal Comune, dall’Associazione Pro loco di Macomer e dal centro servizi per il turismo ‘Esedra’, la cui collaborazione coordinata e continuativa puntualizza l’intenzione sempre primaria di portare avanti le tradizioni di Macomer e creare momenti di aggregazione, confronto e partecipazione sociale.

Ad agitare il carnevale macomerese saranno i Tumbarinos di Gavoi, gli Urthos e Buttudos di Fonni, su Bundhu di Orani, Krampus, la spaventosa maschera proveniente da Naturno in Trentino Alto Adige, e Donna Zenobia. Quest’ultima è la maschera tradizionale di Macomer, riscoperta grazie a una ricerca della Pro loco, che, nella sua duplice caratterizzazione maschile e femminile, ha dato il via al carnevale 2018 con la sua prima uscita nel giorno di Sant’Antonio.

Sabato, la grande festa dell’Isola partirà alle ore 17 da Piazza Due Stazioni per poi proseguire verso Corso Umberto, Piazza Garibaldi e via Eleonora d’Arborea per poi terminare in Piazza Santa Croce, dove si terrà la golosissima zippolata offerta a tutti i visitatori.