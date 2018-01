Nuovo caso di meningite in Sardegna, è il il settimo in meno di un mese

L'uomo, ricoverato all'ospedale di Olbia, è stato trasferito al San Francesco di Nuoro nel reparto di Malattie infettive

Di: Ansa

C'è un nuovo caso di meningite in Sardegna, il settimo in meno di un mese, uno dei quali mortale: si tratta di un paziente di Trinità d'Agultu, in Gallura, ricoverato all'ospedale di Olbia e da oggi trasferito al San Francesco di Nuoro nel reparto di Malattie infettive.

Secondo una prima diagnosi, si tratterebbe di meningite da pneumococco, quindi meno virulenta e contagiosa di quella provocata dal meningococco b. Si aspetta ora la conferma del servizio di Igiene e Sanità pubblica di Sassari dove sono stati inviati i campioni prelevati dal paziente.

Nel frattempo migliorano le condizioni degli altri ricoverati: ieri è stato dimesso da Nuoro un uomo di 50 anni mentre, sempre all'ospedale barbaricino, rispondono bene alle terapie una donna di 43 anni originaria della Romania e un giovane trasferito da Olbia con diagnosi "streptococco pneumoniae".

A Cagliari, invece, all'ospedale Santissima Trinità, fa progressi anche il ragazzo di 19 anni di Senorbì.