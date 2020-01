Nuovo caso di meningite in Sardegna: bimba di 14 mesi ricoverata a Cagliari

La piccola era arrivata ieri in elicottero da Oristano con febbre molta alta, convulsioni e difficoltà a reagire agli stimoli

Di: Ansa

Una bambina di 14 mesi di San Nicolò d'Arcidano è ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Brotzu di Cagliari per meningite. La piccola era arrivata ieri in elicottero da Oristano con febbre molta alta, convulsioni e difficoltà a reagire agli stimoli.

Sintomi che hanno fatto subito pensare alla meningite, diagnosi poi confermata dalle analisi. Secondo quanto riferisce il quotidiano L'Unione Sarda il ceppo sarebbe di tipo B, per il quale la bimba non era vaccinata (questo vaccino non è obbligatorio), ma dal Brotzu non confermano.

Le condizioni della piccola, dicono i medici all'ANSA, sono in miglioramento. Già avviata la profilassi per i famigliari e le persone venute in contatto con la bambina.