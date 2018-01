Raccolta differenziata porta a porta: riprende la distribuzione dei nuovi mastelli

Tutti gli utenti potranno scegliere tra una fornitura completa o una parziale.

Di: Redazione Sardegna Live

Dai prossimi giorni riprende a opera della Ciclat la distribuzione dei nuovi mastelli da utilizzare per esporre i rifiuti differenziati fuori dalle abitazioni di Alghero. Dal 23 gennaio al 3 febbraio 2018 sarà possibile ritirare gli starter kit per la raccolta differenziata, presso l’ecocentro di Galboneddu (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle 18:00, il sabato solo dalle ore 9:00 alle 13:00) per le residenze ubicate nei quartieri della Cunetta, Sant'Agostino, Carrabuffas e via XX Settembre alta, in cui l'avvio del nuovo servizio porta a porta è previsto a partire dalla giornata del 5 febbraio 2018. Nello starter kit è prevista anche la distribuzione del calendario dettagliato per quartiere con tutti gli orari di esposizione delle frazioni differenziate e del glossario informativo. Tutti gli utenti potranno scegliere tra una fornitura completa - comprensiva dei mastelli singoli per secco indifferenziato, carta e cartone, organico e vetro - o una parziale. In questo caso saranno consegnati solo due mastelli, uno per l’organico, l’altro per il secco, con quest’ultimo che avrà funzione di “jolly”. Gli utenti quindi potranno conferire i diversi materiali, oltre all’organico, nel mastello di colore grigio, sempre rispettando orari, giorno e modalità di conferimento. Resta tutto invariato, invece, per quegli utenti che opteranno per la fornitura completa dello starter kit. Si precisa, infine, che chi ha ricevuto già la fornitura completa e volesse optare per quella parziale, può recarsi presso l’ecocentro di Galboneddu per restituire i mastelli in eccesso (blu della carta e verde del vetro). Tutte le informazioni sul nuovo servizio d'igiene urbana sono reperibili sul sito www.differenziamoalghero.it. Di seguito tutte le vie interessate dal passaggio porta a porta del 5 febbraio 2018.

LA CUNETTA: BERLINGUER, BORSELLINO, DELLA CHIESA, PERTINI, FALCONE, IOTTI, DE GASPERI, EINAUDI (DA KENNEDY A GIOVANNI XXIII), FRANK, PUTRANK, DALERCI, ARCHIMBAO, STRAUSS, VIVALDI, MOZART, LISZT, PAGANINI, MAMELI, BIASI, MANCA, DE MURO, PENSE’, GRANDI.

SANT’AGOSTINO – CARRABUFFAS: VALVERDE, GUIXERA, TILLOCA, CALLONGA, DA VINCI (DA P.ENRICO A GUIXERA), DI VITTORIO, CARRABUFFAS, CRAVELLET (DA P.ENRICO A CARRABUFFAS), P.ENRICO, BARRACCU (DA VIA DEL CORALLO A CARRABUFFAS), DELLE VELE, DEL CORALLO, F.LLI ACCARDO ARTIGIANI, FENIELLO, DELLE NASSE, ARGENTIERA.

VIA XX SETTEMBRE ALTA: ANDREONI (DA CRAVELLET A BARRACCU), DELEDDA(DA CRAVELLET A BARRACCU), MARCONI (DA CRAVELLET A BARRACCU), MACCIOTTA, XX SETTEMBRE (DA CRAVELLET A DE ANDRE’), MAZZINI (DA CRAVELLET A DE ANDRE’), CRAVELLET (DA MAZZINI A P.ENRICO), DA VINCI (DA XX SETTEMBRE A P.ENRICO), SANZIO (DA MAZZINI A DELEDDA), BOTTICELLI (DA MAZZINI), BARRACU (DA MAZZINI A DELEDDA), DE CURTIS, LEONE, DE ANDRE’, CAVANNA, MEUCCI, GUARNERIO.