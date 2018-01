Istruttore di fitness salva la vita a un 70enne colpito da un infarto mentre era alla guida

“Ho fatto quello che chiunque al posto mio avrebbe dovuto fare"

Di: Roberto Tangianu

Un uomo originario di Sini questa mattina è stato soccorso da un ragazzo che con prontezza e sangue freddo è riuscito a salvargli la vita.

Il 70enne, mentre transitava lungo la strada principale di Ussaramanna a bordo della sua Fiat Panda, è stato colpito da un infarto, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada.

Proprio in quel momento Andrea Marroccu, 43 anni, anche lui di Sini, titolare della palestra Best fitness di Mogorella, percorreva quella strada con la sua bicicletta in compagnia di un amico. I due si sono accorti immediatamente che la Panda procedeva senza controllo. Una volta che l’auto ha scavalcato il marciapiede e si è fermata Andrea Marroccu ha aperto lo sportello e davanti ai suoi occhi si ritrovato il 70enne accasciato sopra il volante privo di sensi.

Vista la grave situazione Andrea ha reclinato il sedile e ha iniziato a praticare all’uomo il massaggio cardiaco per oltre 15 minuti in attesa dei soccorsi. All’arrivo del personale medico del 118 è proseguito immediatamente l’intervento e l’uomo, una volta trasportato all’interno dell’ambulanza, prima di essere trasferito in ospedale, ha ripreso conoscenza e guardando Andrea lo ha riconosciuto come suo paesano e lo ha ringraziato per l’aiuto prestato.

“Ho fatto quello che chiunque al posto mio avrebbe dovuto fare - racconta Andrea -. Dopo quattro minuti di arresto cardiaco si rischiano danni celebrali irrecuperabili. Vista la situazione abbiamo agito all’istante. Lo scorso anno per fortuna ho fatto il corso di primo soccorso e grazie a Dio oggi sono riuscito a intervenire per aiutare una persona in difficoltà”.