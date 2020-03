Una bevuta di birra in campagna: denunciate cinque persone

Avevano parcheggiato le auto a molta distanza una dall'altra, ma sono stati sorpresi dai carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

Cinque persone di Ussaramanna sono finite nei guai dopo essere state sorprese dai carabinieri mentre si apprestavano a passare qualche ora in compagnia in campagna. Avevano fatto una provvista di birra da consumare insieme, quando sono stati intercettati dai militari venendo denunciati. Hanno fra i 40 e i 50 anni e dovranno rispondere del reato di mancata osservanza del provvedimento di un'autorità.

I cinque si sarebbero radunati in località "Funtana bella", vicino a una casa rurale. Per non attirare l'attenzione dei carabinieri avrebbero parcheggiato le loro auto in strade differenti, a molta distanza l'una dall'altra. Ma non è bastato.

Il sindaco del paese, Marco Sideri, ha rinnovato l'appello alla popolazione: "In questo momento è fondamentale che anche i nostri cittadini rimangano a casa. Non ci stancheremo mai di dirlo. Spuntini o incontri in campagna in questo momento sono davvero comportamenti da irresponsabili".

"I casi di contagio in comuni non molto lontani dal nostro - prosegue iol primo cittadino - ci dimostrano che non è davvero più il momento di addurre scuse per fare una passeggiata o andare a fare la spesa dieci volte al giorno. Stiamo tutti a casa".