Aeroporto Alghero: traffico passeggeri in lieve calo

Ecco i dati del 2017. Per la Sogeaal risulta però "un trend positivo"

Di: Redazione Sardegna Live

Nel 2017 nell’aeroporto di Alghero sono transitati 1.321.676 passeggeri di cui 993.873 Nazionali e 325.457 Internazionali. Un lieve calo rispetto a quello del 2016 (-1% circa).

La società di gestione dello scalo algherese, la Sogeaal, sottolinea pero che “effettuando un’analisi del traffico è possibile avvalorare la presenza di un trend positivo altrimenti non rilevabile dalla stretta comparazione numerica”.

“Va infatti ricordato che le performance del primo trimestre 2017 si erano rivelate particolarmente negative nel raffronto con pari periodo dell’anno precedente (1° trimestre 2016) che vedeva ancora operativi 11 collegamenti winter, otto dei quali poi cancellati e non ripianificati da Ryanair nel 2017. Al mese di marzo sono susseguiti sette mesi decisamente positivi (+7% medio rispetto allo stesso periodo del 2016) grazie ai collegamenti, e alle performance, effettuati da easyJet, Wizz Air, Blue Air, Volotea, Smartwings e della stessa Ryanair.

Il trend non si è purtroppo confermato a novembre e dicembre “anche in conseguenza delle note vicende legate all’avvio della nuova continuità territoriale e al conseguente ritardo nell’apertura alle vendite dei voli: questo non ha consentito di confermare le previsioni di chiusura, in crescita, dei passeggeri”.

Oltre alla continuità territoriale operata da Alitalia per Milano e Roma (fino a ottobre) su Alghero hanno operato Ryanair che ha confermato la Base Estiva e i voli annuali per Bologna, Bergamo e Pisa, mentre da aprile a ottobre Ryanair ha volato verso Bruxelles, Francoforte, Monaco, Londra, Eindoven e Bratislava; EasyJet che ha rafforzato la sua presenza sull’aeroporto di Alghero aprendo il volo annuale per Londra Luton e quello stagionale per Venezia (che si aggiungono ai consolidati Milano Malpensa e Ginevra); Blue Air che ha confermato i voli annuali per Torino e da novembre 2017 opera la tratta Roma Fiumicino in regime di Continuità Territoriale; Wizz Air, la low cost leader dell’est e centro Europa, che in Sardegna vola solo da Alghero con voli annuali per Bucarest (Romania) e stagionali per Budapest (Ungheria), Varsavia e Katowice(Polonia); Volotea la low cost dinamica, cresciuta di oltre il 50% nell’anno di riferimento, che collega Genova, Verona e Venezia e Smartwings la low cost che vola per Praga;

Un altro fenomeno significativo del 2017 è stata la consistente attività charter: 28 i collegamenti, storici e nuovi, che, oltre a sviluppare consistenti volumi di traffico, hanno permesso di collegare la Catchment Area turistica di Alghero con la Danimarca, la Finlandia, l’Inghilterra, la Norvegia, la Spagna, l’Irlanda e la Svezia.