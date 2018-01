Studentessa ricoverata per sospetta meningite

La Assl ha subito avviato la profilassi prevista in questi casi

Di: Ansa

Una studentessa cagliaritana è ricoverata dal 22 dicembre scorso all'ospedale Santissima Trinità per sospetta meningite. Quando è arrivata al pronto soccorso la giovane accusava febbre, vomito e mal di testa.

E' subito ricoverata nel reparto Infettivi e poco dopo trasferita in Rianimazione, dove si trova attualmente, in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. La Assl ha subito avviato la profilassi prevista in questi casi: circa un centinaio le persone venute in contatto con la ragazza, che aveva trascorso la serata in un locale, e già sottoposte alle misure di prevenzione per evitare il possibile diffondersi della malattia.

Oggi si è concluso il periodo di sorveglianza sanitaria e dalla Assl fanno sapere che non si è registrato alcun contagio. Domani arriveranno i risultati delle analisi a cui è stata sottoposta la studentessa per capire se si tratti effettivamente di meningite, e nel caso di che tipo, oppure se è affetta da altre patologie.