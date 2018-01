Presentazione del libro "Non potho reposare" a Monserrato

Di: Redazione

Venerdì 5 gennaio 2018 sarà presentato a Monserrato, presso la Casa della Cultura, in via Giulio Cesare 37, il primo libro con CD allegato dedicato al noto canto Non potho reposare, curato da Marco Lutzu per le edizioni Nota (Udine).

L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale S’Attobiu e dall’Associazione Culturale Imprentas in collaborazione con il Comune di Monserrato e la Pro Loco Monserrato.





Dopo i saluti di apertura del sindaco Tomaso Locci, del Presidente della Pro Loco Mario Sini e del presidente dell’Associazione Culturale S’Attobiu Matteo Piras, il programma prosegue con una introduzione affidata a Ottavio Nieddu, ideatore del progetto editoriale, e la presentazione a cura di Marco Lutzu, autore del volume.





L’evento prevede inoltre la partecipazione di Daniela Deidda (voce recitante), e gli interventi musicali di Francesca Lai (voce) e Davide Guiso (chitarra), di Matteo Piras (sulitu) e Davide Guiso (pianoforte) e del Coro dell’Associazione Fedora Putzu di Selargius, che eseguiranno diverse interpretazione del brano.

