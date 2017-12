Scontro frontale sulla Nuoro - Oliena: tre persone ferite

A seguito dell'urto la Citroen C3 si è cappottata

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale sulla Strada provinciale 22, Nuoro- Oliena. Alle ore 17:50 due auto si sono scontrate frontalmente. Si tratta di una Matiz, con due giovani ragazze a bordo di 21 e 14 anni, residenti a Dorgali, e una C3, guidata da un uomo di 60 anni residente ad Oliena. I tre sono rimasti feriti, per fortuna non in gravi condizioni.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco di Nuoro, il personale del 118, la Polizia e i Carabinieri.