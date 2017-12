Sarà messa in sicurezza l’antica Chiesa di San Giorgio

Il progetto preliminare, pari a 27mila 115,47 euro, consentirà il consolidamento e il restauro dei muri perimetrali

Di: Antonio Caria

L’Amministrazione comunale di Torralba, guidata dal Sindaco Vincenzo Dore, ha deciso di intervenire seriamente per il recupero della Chiesa campestre di San Giorgio.

La decisione è arrivata ieri 28 dicembre, nel corso della seduta di Giunta comunale, nella quale è stato approvato il progetto preliminare, predisposto dal Responsabile dell’ufficio tecnico, per un importo di 27mila 115, 47 euro.

L’edificio religioso, sito nella regione omonima, è da tanti anni in stato di rudere per via dei numerosi cedimenti che si sono verificati negli ultimi anni.

In base a quanto riportato nella delibera, «al momento esistono solo le strutture perimetrali, ma il deterioramento dei materiali è tale che sono possibili ulteriori crolli in qualsiasi momento che cancellerebbero definitivamente la struttura originaria con grave perdita per il patrimonio architettonico e culturale di Torralba».

L’intervento prevede il consolidamento dei muri perimetrali in maniera tale da impedirne il crollo definitivo e salvaguardare uno dei monumenti storici, artistici e culturali della storia del paese.