Incidente stradale in Corsica: muore 37enne di Sennori

La tragedia è avvenuta nella parte meridionale dell'isola francese

Di: Redazione Sardegna Live

Troppo gravi le ferite riportate in seguito a un incidente stradale avvenuto ieri mattina in Corsica. Salvatore Cossu, 37enne originario di Sennori, non ce l’ha fatta 

La tragedia è avvenuta nella parte meridionale dell'isola francese. Cossu lavorava da tempo in Corsica e con il suo stipendio aiutava la famiglia residente a Sennori.