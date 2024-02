Incidente stradale mortale sulla Sp 128 per Siligo

Di: Redazione Sardegna Live

Intervento della squadra del Comando Provinciale Vigili del fuoco Sassari verso le ore 14:00 circa sulla Sp 128 per Siligo a causa di un incidente stradale mortale.

I pompieri hanno lavorato a lungo per estrarre il conducente, deceduto, a cause delle condizioni in cui versava l'autovettura dopo il sinistro.

Sul posto erano presenti anche gli operatori del 118 e i Carabinieri di Torralba.