Sinnai. Sorpreso a spacciare: arrestato 24enne

I Carabinieri perquisiscono la casa del giovane

Di: Redazione Sardegna Live

Nella tarda serata di ieri, 20 gennaio, a Sinnai, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti T.J.M., 24enne del posto con precedenti di polizia.

I militari, come da loro riferito, nel corso di un mirato servizio hanno sorpreso il giovane mentre, nei pressi della propria abitazione, cedeva dietro corrispettivo in denaro della marijuana a diversi acquirenti, successivamente segnalati all’Ufficio territoriale del Governo quali assuntori di sostanze stupefacenti. I Carabinieri lo hanno quindi perquisito ed esteso il controllo anche a casa del 24enne.

Sono stati sequestrati 260 grammi di marijuana; 215 euro in banconote di vario taglio, probabile provento dell’attività di spaccio; materiale vario per il taglio e il confezionamento dello stupefacente e due bilancini elettronici di precisione.

Al termine delle formalità di rito l’arrestato è stato trattenuto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, fissata per la mattinata odierna dall’Autorità giudiziaria, al termine della quale l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in attesa dell’udienza successiva ai termini a difesa fissata per il 4 marzo 2021.