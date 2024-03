Allarme bomba alla stazione di Trani. Sindaco chiude le scuole

L'allarme scattato intorno alle 6 di stamattina. Carabinieri e PolFer stanno accertando la fondatezza della segnalazione

Di: Enrico Bessolo

Mentre in Russia, dopo il feroce attentato durante un concerto alla Crocus City Hall, sono stati arrestati i presunti colpevoli, momenti di tensione hanno investito anche il nostro paese.

Questa mattina, intorno alle 6, alla stazione dei treni di Trani è stata notata una piccola valigia incustodita.

Subito scattano allarme e controlli: al suo interno, un biglietto (scritto a mano con penna blu, in stampatello, e firmato in arabo) avvisava di una presunta bomba biologica non solo nella stessa stazione, ma anche in due scuole della città del litorale pugliese (una veniva esplicitata l'altra no).

Il sindaco Amedeo Bottaro ha disposto la chiusura di tutti gli istituti scolastici cittadini: "A causa di un allarme bomba in una scuola non precisata, tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado resteranno chiuse nella giornata odierna".

La circolazione dei treni sulla linea adriatica è stata sospesa e sono in corso bonifiche nelle scuole per consentirne l'accesso.

Contemporaneamente, gli agenti dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Ferroviaria stanno compiendo verifiche sulla fondatezza del biglietto ed analizzeranno i filmati delle telecamere di sicurezza.