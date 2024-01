Sinner delude Amadeus: "non vengo al Festival"

La star del tennis: "Farò il tifo da casa. Residenza a Montecarlo? Mi sento a casa lì"

Di: Redazione Sardegna Live

Jannik Sinner non andrà al Festival di Sanremo 2024, è deciso. Il 22enne azzurro, vincitore degli Australian Open domenica scorsa, declina l'invito di Amadeus. "Faccio il tifo da casa. E' un evento bello ma sto due giorni. Guardo in avanti, quando dovrei andare a Sanremo sarò già a lavorare, non ci andrò", dice Sinner nel suo incontro con la stampa a Roma.

I giornalisti si concentrano ancora sulla decisione del tennista di risiedere a Montecarlo, con conseguente 'dibattito' sul fatto che l'altoatesino non paghi le tasse in Italia. Sinner spiega: "Quando ho fatto 18 anni mi sono allenato a Bordighera con il mio ex allenatore che aveva la residenza a Monaco: la cosa più bella di Monaco è che ci sono tanti giocatori con cui ti puoi allenare, strutture perfette, diverse palestre, campi buoni, mi sento a casa, sto bene lì, ho una vita normale, posso andare al supermercato senza problemi".

"Una mia qualità? Forse è tutto lavoro, non ci sono segreti che uno riesca ad arrivare ad un bel traguardo. Il segreto forse è lavorare più degli altri, io conosco solo me stesso, di quanto uno è professionale, anche questa è una qualità, mi sveglio al mattino e la prima cosa che penso è che oggi mi devo allenare, non c’è un segreto dietro", risponde il numero 4 del mondo.

"Qualcosa che mi fa paura? Nella mia testa è sempre una partita di tennis, è quello che mi piace fare, sto andando in campo tranquillo, con la voglia di vincere, se il mio avversario è più bravo gli stringo la mano. Non ho paura, ci saranno dei momenti più difficili da gestire ma non ho paura", prosegue.