Sinner a caccia di un altro titolo: oggi la finale Atp Rotterdam

Ecco quando gioca e dove vedere la finale

Di: Redazione Sardegna Live

Jannik Sinner si gioca oggi la vittoria dell'Atp 500 di Rotterdam, in finale contro De Minaur. Dopo la vittoria di ieri contro l'olandese Griekspoor, l'altoatesino ha raggiunto l'australiano (numero 11 al mondo) per l'ultima sfida, valevole la vittoria del torneo.

Col successo in semifinale Sinner si è assicurato il terzo gradino del ranking mondiale, superando Medvedev, a conferma dello stato di forma eccezionale. Davanti a lui soltanto Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. In caso di vittoria a Rotterdam il sorpasso sul russo avverrà già domani.

"Sarò numero 3? Vuol dire tanto per me e per tutta l'Italia. La cosa più importante però è muovere il tennis italiano verso la direzione di far giocare tanti ragazzi, di essere un esempio. Alla fine è solo un numero. Oggi ho alzato il livello, è stata la miglior partita del torneo fino ad oggi e speriamo mi dia più confidenza", ha detto Sinner dopo il successo su Griekspoor.

La finale tra Sinner e De Minaur avrà inizio questo pomeriggio alle 15:30, e verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203) e in streaming su NOW e SkyGo.