Madre strangola la figlia, poi chiama i soccorsi e confessa

La vittima soffriva di depressione

Di: Alessandra Leo

Una madre ha strangolato la figlia a Palermo, poi ha chiamato i soccorsi e confessato il delitto alla polizia. A riportare la drammatica notizia TgCom 24.

La vittima, 40 anni, soffriva da tempo di depressione. A confessare il delitto la genitrice, di 84 anni. Il dramma si è consumato nella serata di ieri, 9 gennaio, all’ora di cena nell’abitazione di famiglia.

Il personale del 118, una volta giunto sul posto, non ha potuto fare altro che constatare il decesso della 40enne, che aveva sul collo evidenti segni di una corda o un filo anche se non si esclude che il delitto possa essersi compiuto a mani nude.

Gli inquirenti lasciano aperte altre piste, soprattutto per l’età della madre, che potrebbe non aver avuto la forza di strangolare sua figlia. L’84enne, intanto, è stata portata negli uffici della squadra mobile. L’abitazione è stata transennata e non è ancora chiaro se le donne fossero da sole al momento dell’omicidio.