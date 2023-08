Venti euro in più per tagliare la torta: “Uno per ogni invitato, anche per chi non l'ha mangiata”

Continuano a fioccare gli sfoghi dei clienti sugli extra negli scontrini di bar e ristoranti

Di: Alessandra Leo, foto simbolo

Venti euro in più per tagliare una torta di anniversario: uno per ogni commensale seduto a tavola, indipendentemente se l’abbia mangiata oppure no. È accaduto in un ristorante di Palermo e a riportare la notizia sono state le testate Il Giornale di Sicilia e Leggo.

Durante questa bollente estate "dei rincari" continuano a fioccare gli sfoghi dei clienti sugli extra negli scontrini di bar e ristoranti: stavolta a essere sulla ghigliottina è il taglio di una torta, segnato a venti euro accanto ai prezzi di cibi e bevande consumati dalla tavolata.

Quella di far pagare il servizio per servire torte di compleanno e simili portate dall'esterno è, come riporta Leggo, una pratica adoperata in molti locali da tempo. Ma dopo l’accesissima discussione sul web a causa dei due euro in più per tagliare a metà un tramezzino e quelli per avere un piatto in più a tavola per condividere la cena, anche questo scontrino ha scatenato innumerevoli commenti sui social.