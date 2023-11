Controlli sulla filiera della pesca nell'Oristanese, multati tre ristoratori

Tre ristoratori sono stati multati e più di 5 chili di prodotti ittici sequestrati dai Carabinieri nell'Oristanese

Di: Redazione Sardegna Live

I Carabinieri della Compagnia di Oristano e del Nas di Cagliari hanno effettuato una serie di controlli in ristoranti e attività commerciali; bilancio delle verifiche: più di cinque chili di prodotti ittici sequestrati e tre ristoratori multati.

Nel mirino è finita tutta la filiera della pesca per verificare la tracciabilità dei prodotti, "anche a seguito di furti di pesce denunciati nelle cooperative e consorzi ittici della zona, in particolare a Cabras".

"Le problematiche relative all'illegalità legata alla pesca - ricordano i militari dell'Arma - sono state recentemente portate all'attenzione del prefetto di Oristano, Salvatore Angieri, dai rappresentanti delle attività del settore che hanno lamentato nei mesi di settembre e ottobre alcuni furti di mitili rappresentando altresì che questi, come previsto dalla normativa in vigore, devono obbligatoriamente transitare in un centro di depurazione prima di essere destinati al consumo umano".

Da qui la decisione di far scattare le ispezioni che si sono concluse con le multe per tre ristoratori di Terralba, Cabras e Oristano. Nel primo caso il titolare dell'esercizio non ha predisposto il manuale Haccp, nel secondo è stata contestata l'omessa rintracciabilità dei prodotti ittici e il mancato rispetto del manuale Haccp. Sequestrati 5 chili di muggini senza etichette. Inosservanza delle norme Haccp anche nel ristorante di Oristano. Le multe complessivamente ammontano a 7.500 euro.